Une mère et sa fille de 8 ans, portées disparues mardi soir après un séjour à Ostende, ont été retrouvées vendredi après-midi, a indiqué le procureur de division du parquet de Liège.

Bénédicte Demoulin, 35 ans, et sa fille Léa, 8 ans, étaient activement recherchées alors qu’elles devaient rentrer à Liège d’un voyage à Ostende. Elles ne s’étaient plus manifestées depuis mardi et leur arrivée à la gare de Liège-Guillemins aux alentours de 23h20.