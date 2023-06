Disparition du sous-marin Titan : les débris remontés à la surface

Contactées par l’AFP, les autorités canadiennes ont refusé de commenter la récupération des débris du sous-marin et les garde-côtes américains n’étaient pas joignables dans l’immédiat.

Le Titan, long d’environ 6,5 mètres, avait plongé le 18 juin pour aller observer l’épave du Titanic et devait refaire surface sept heures plus tard mais le contact avait été perdu moins de deux heures après son départ. Ses cinq passagers sont morts dans l'"implosion catastrophique" de l’engin. Plusieurs débris ont été retrouvés sur le fond marin à quelque 500 mètres des restes du Titanic et à une profondeur de près de 4000 mètres dans l’Atlantique Nord. Deux enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les causes de son implosion : l’une par le Canada et l’autre par les États-Unis.