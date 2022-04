Disparition du saxophoniste d’Earth Wind & Fire, légende de la soul et du disco

C’est le compte Instagram du chanteur Philip James Bailey qui nous a informés de cette triste nouvelle.

Ce dernier y précise : "Je l’ai rencontré au lycée et nous sommes rapidement devenus amis de scène. Andrew Paul Woolfolk était son nom. Nous l’avons perdu aujourd’hui, après six ans à être malade. Je garde en lui de beaux souvenirs. Un talent certain. Il était drôle, compétiteur avec un bon esprit. Et tout le temps stylé. Je te reverrai dans l’au-delà, mon ami", a écrit le musicien sur Instagram.

C’est en 1972 qu’Andrew Woolfolk avait rejoint le groupe, en remplacement de Ronnie Laws. Woolfolk a joué sur la plupart des plus grands succès du groupe tels que "Shining Star", "September", "Boogie Wonderland" ou encore "Let’s Groove".

Après avoir quitté la formation en 1985, il rejoindra Earth, Wind & Fire entre 1987 et 1993.

Membre du prestigieux Rock and Roll Hall of Fame avec les autres musiciens du groupe en 2000, il a été aussi intronisé au Colorado Music Hall of Fame en 2017.

A noter également sa participation notable sur le titre et l’album Dance Into The Light de Phil Collins en 1996.

Andrew Woolfolk avait âgé de 71 ans et souffrait d’une grave maladie depuis de nombreuses années.