Disparition des distributeurs de cash : "À défaut d’un bon accord, je soumettrai un projet de loi", avertit Pierre-Yves Dermagne

"L’objectif c’est surtout de garantir un accès aux distributeurs de billets à l’ensemble de la population, en ville comme à la campagne. Or, on constate qu’années après années, une accélération de la disparation du nombre de distributeurs de billets", regrette Pierre-Yves Dermagne. Les services à la population et aux commerçants diminuent, mais en parallèle, le secteur bancaire réalise des bénéfices "historiques" : "6 milliards d’euros en 2021, des marges bénéficiaires de 53%, donc on est avec un secteur qui se porte particulièrement bien", pointe-t-il.

Pour garantir un accès au cash à la population, le ministre de l’économie dit s’être d’abord inscrit dans "une logique de négociation". "Mais effectivement, depuis des semaines, je constate que nous n’avançons pas. À défaut d’un bon accord, je soumettrai un projet de loi aux partenaires du gouvernement", annonce le socialiste.