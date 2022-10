Disparition des bains publics à Bruxelles : "Cette baignoire, c’était la mer"

Dans la ville des années 1960, 60% des logements sont encore sans salle de bains.

Alfred, Alexandrina et Chantal font remonter leurs souvenirs passés aux bains communaux. Leurs témoignages racontent les sensations d’un rituel ordinaire. Le basculement aussi lorsque la salle de bains dans les logements devient la norme.

Entre fermetures des bains et besoins qui demeurent, quelles sont les conséquences sur la fabrique d’une ville accueillante, la place des communs et le droit à la dignité ?



"J’allais à Forest. Je sortais de l’usine, j’avais dix minutes à pied et j’étais dans la douche après. Ça détend drôlement en tout cas, t’es beaucoup plus à l’aise. T’es plus le même homme ou la même femme."



"Donc, cette baignoire, c’était la mer, pour nous. On restait dans cette eau jusqu’à ce qu’elle soit quasiment froide. Et c’était quand même très très gai."



"Evidemment, on est vite dans une espèce de nostalgie. C’est une nostalgie liée à des moments intimes, heureux, dans une enfance qui ne l’a pas forcément été. Donc, je veux dire, c’est plus une expérience personnelle, des petites oasis où on faisait quelque chose qui sortait un peu du commun. A l’époque, pour moi, prendre un bain, c’était quelque chose qui sortait du commun, qu’on ne faisait pas tout le temps. Donc, il y avait tout un moment l’aspect plaisir, et après je savais qu’il y avait un morceau de tarte qui allait m’être offert. Parce que l’idée, c’était aussi que, quand on avait été dans l’eau, c’était normal qu’on ait faim et qu’il fallait manger."

