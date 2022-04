Disparition de la Belge Natacha de Crombrugghe au Pérou : ses parents offrent 15.000 dollars pour toute information utile

Les parents de Natacha de Crombrugghe, la touriste belge disparue fin janvier à Cabanaconde, au Pérou, offrent une récompense de 15.000 dollars (près de 14.000 euros) pour toute information qui leur permettra de retrouver leur fille, ont-ils annoncé vendredi dans un communiqué.

Après plus de deux mois et demi de recherches des secouristes de haute montagne dans le canyon de Colca, où la jeune femme avait prévu de se rendre, et de la police criminelle dans le village de Cabanaconde, le mystère sur la disparition de Natacha de Crombrugghe reste entier.

Ses parents, qui s’étaient déjà rendus sur place en février, y sont retournés début avril et promettent cette fois une récompense de 15.000 dollars à toute personne qui leur donnera une information permettant de retrouver leur fille. Des dizaines d’affiches ont été apposées à Cabanaconde et dans les villages voisins.

Selon le journal local La Republica, les efforts pour retrouver la touriste belge se poursuivent. Si aucune piste n’est écartée, la police prévoit d’intensifier les recherches au moment de la décrue de la rivière Colca, attendue en juin.

Natacha de Crombrugghe, âgée de 28 ans, est portée disparue depuis le 24 janvier 2022. La touriste belge effectuait un trek au Pérou. Elle avait laissé un sac à dos dans sa chambre d’hôtel à Cabanaconde, un petit village perché à plus de 3000 mètres d’altitude dans les Andes péruviennes, avant de partir seule, le 24 janvier vers 05h00, pour aller contempler le canyon de Colca, l’un de plus profonds du monde.