Disparition de certaines variétés, changement de goût… les amateurs de café vont-ils devoir s’adapter

Les amateurs de café doivent-ils s’habituer à payer leur café plus cher ? Sur les marchés boursiers, le prix du café est au plus haut depuis plus d’un an. Et son goût va-t-il changer ? C’est très probable selon plusieurs études scientifiques(la plus récente dans les revues scientifiques Plant Science et Science Advances). Et ce serait notamment la faute au réchauffement climatique.

François Delahaut, gérant des cafés Delahaut à Namur, nous éclaire sur cette nouvelle réalité.

Le prix du café est au plus haut depuis juillet 2021 sur les marchés boursiers. Quelles conséquences pour le consommateur ?