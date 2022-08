Disparition de 20.000 pigeons lors d’une course internationale : la fédération belge présente ses excuses

Luc Henry, colombophile à Paifve, a inscrit 87 pigeons au concours, 36 sont rentrés. Selon lui, la compétition a complètement été faussée et "les pigeons n’ont pas eu la chance de s’exprimer correctement".

Roland Canion, colombophile lui aussi mais du côté de Wanze, a retrouvé son pigeon exténué. Il dénonce le concours: "Si un pigeon est rabattu par la pluie dans un champs de blé et qu’il ne retrouve pas une route pour redécoller, c’est terminé".

Les pigeons ont vraisemblablement rencontré une ligne d’orage à une trentaine de kilomètres du départ, ce qui les a désorientés et fatigués. Francine Lageot, organisatrice du concours, s'excuse au nom du comité de l'indépendante de Liège : "c'est vrai que le concours ne s'est pas bien déroulé pour différentes causes. Je m'excuse et j'espère que tous les jours des pigeons pourront rentrer chez eux".

Suite à cette catastrophe, la Fédération colombophile belge s’est réunie lundi après-midi, pour examiner comment éviter ce genre de problèmes.