Disparition d'un policier à Rebecq : les recherches se poursuivent, avec l'aide de la cellule des personnes disparues

La cellule des personnes disparues de la police fédérale va se rendre à Rebecq ce jeudi, pour tenter de retrouver la trace d'un policier disparu depuis mardi. D'importantes recherches et divers devoirs d'enquête ont déjà été menés, en Brabant wallon et à Bruxelles, mais sans succès.

Ainsi, mercredi, une quarantaine d'agents de la Protection civile et une vingtaine de policiers ont fouillé un bois situé près du cimetière de Quenast. Un hélicoptère de la police fédérale et un drone ont également été déployés.

"Il n'y a rien de judiciaire à ce stade et nous espérons que cela ne le deviendra pas, commente le parquet du Brabant wallon. Tout citoyen a le droit de disparaître puis de réapparaître, mais plus le temps passe, plus notre inquiétude grandit."

Agé de 35 ans, le policier dont on est sans nouvelle est domicilié à Rebecq mais travaille à Bruxelles. Toute personne qui dispose d'informations peut appeler le 0800 30 300.