Disparition d'un enfant de quatre ans : le trentenaire a été interpellé aux Pays-Bas, mais l'enfant reste introuvable

Dave De Kock, le trentenaire qui était porté disparu avec un enfant de quatre ans, Dean Verberckmoes, a été interpellé aux Pays-Bas, annonce lundi soir le parquet de Flandre orientale confirmant une information de la police néerlandaise. L'enfant n'a pour l'instant pas encore été retrouvé.

Tous deux avaient été vus pour la dernière fois mercredi matin à Saint-Nicolas. Dave De Kock, à qui la mère avait confié la garde ce jour-là, devait ramener le garçon chez ses grands-parents le lendemain, mais ne l'a pas fait. La mère a signalé la disparition à la police au cours du week-end. Un avis de recherche a dès lors été lancé pour disparition inquiétante.

Dave De Kock avait été condamné en février 2010 par le tribunal correctionnel de Turnhout à 10 ans de prison pour des faits de maltraitance envers un enfant ayant provoqué la mort d'un bambin de deux ans. "Il a purgé sa peine qui a pris fin en décembre 2018", a précisé le parquet.

Le trentenaire interpellé aux Pays-Bas

Il a été interpellé à Meerkerk vers 14h15, a indiqué la police de Tilbourg, sur la base d'un signalement. "Il était seul. Il avait laissé sa voiture près d'une entreprise à Gorinchem. La voiture a été retrouvée et sécurisée. L'enfant n'a pas encore été retrouvé. L'audition du suspect n'a pour l'instant pas permis de le localiser. Une alerte Amber a été lancée et les polices néerlandaises et belges travaillent en étroite collaboration."

Le parquet de Flandre orientale confirme l'interpellation du trentenaire, mais ne peut donner plus d'informations à l'heure actuelle.