Disparition d’Ichiro Mizuki, l’empereur des animés

Il est temps surtout de rendre hommage à Ichirō Mizuki, cet incroyable artiste qui a bercé l’enfance de millions de Japonais, assis sagement devant la télé et regardant leurs dessins animés préférés… et indirectement nous aussi, la Génération X. Ichirō Mizuki n’est vraiment pas un chanteur comme les autres. Pour lui tout démarre en 1968 avec un premier disque, un single intitulé "Kimi ni sasageru boku no uta", une chanson pop rock. À la même époque, les dessins animés cartonnent en télé. Pour les maisons de production de ces animés, de ces séries d’animation, il faut un interprète qui comprenne le sens des histoires racontées et qui arrivent à tout résumer en un générique de deux minutes à peine. Ichirō sera cet homme-là ! Il composera et chantera les génériques de séries comme "Albator" (chez nous, souvenez-vous, en français, c’était feu Franck Olivier), "Mazinger" (la série à l’origine de Goldorak), "Astroganger", "Tekkaman", "Lupin III" ou "Transformers"… entre cuivres cinglants, batteries énervées et guitares électrisantes !