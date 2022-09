"Disparaître" de Lionel Duroy, un roman joyeux sur la mort

Aller jusqu’en Russie à vélo pour y disparaître. C’est ce qu’a décidé de faire l’écrivain Lionel Duroy dans son nouveau roman "Disparaître", publié aux éditions Mialet Barrault. Derrière cette aventure, il y a ces questions : peut-on échapper à la vieillesse et aller soi-même à la rencontre de la mort ?

"Disparaître" est un livre joyeux sur la mort. Lionel Duroy a un projet : partir à vélo et rouler à travers le Roumanie et la Moldavie jusqu’à Stalingrad (aujourd’hui Volgograd), pour en mourir un jour en chemin. Et en même temps, écrire un dernier roman sur la route, envoyé feuillet par feuillet à son auditeur.

Pour Lionel Duroy, écrire, c'est comme faire du vélo : "J’ai quitté une enfance assez chaotique et compliquée en me mettant au vélo, et en même temps que je me mettais au vélo je me mettais à écrire […]. Et le vélo c’est exactement comme l’écriture : ça demande de la solitude, de la pugnacité et du courage."