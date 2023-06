Disorder met à l’honneur le rock indé avec Squid, The Last Dinner Party et bien d’autres surprises

Squid

Avez-vous déjà entendu parler de Squid, ce groupe post-punk formé il y a quelques années dans les caves de Brighton ? Si la réponse est non, c’est l’occasion de vous plonger dans l’univers fantasque et rebel de ce groupe en pleine ébullition ! Après plusieurs EP et un premier album en 2021, les cinq lascars britanniques reviennent sur le devant de la scène avec un deuxième disque tout frais, O Monolith. Au menu : huit titres intimes et organiques, composés ces derniers mois par toute la bande pendant leur tournée. Comme quoi, il y en a certains qui ne chôment pas !