Disorder, l’émission de rock indé : retour en enfance avec The Strokes, MGMT et les BO des meilleurs séries teenage

The Strokes, The Radio Dept et MGMT

Que ce soit The Strokes et leur hymne indie rock “The Adults Are Talking”, The Radio Dept. et leur douce ode à la dreampop “1995” ou encore MGMT et leur mega hit “Kids”, certains groupes savent exactement comment nous ramener en enfance illico presto. Envie de vous remémorer l’ambiance de la cour de récré ou encore les dimanches après-midi post-diner de famille ? Ne cherchez pas plus loin, c’est ici que ça se passe.