Disorder, l’émission de rock indé : more woman on stage, 3 groupes de punk féminins à découvrir d’urgence !

Du punk plus près de chez nous avec les Rouennais de We Hate You Please Die. Actif depuis 2018, le groupe est aujourd'hui composé de Joseph Levasseur, Mathilde Rivet et Chloé Barabé (le chanteur Raphael ayant quitté l’aventure il y a quelques mois). Si a ces débuts le groupe est plus orienté rock garage, on assiste à une évolution vers un son beaucoup plus proche de ce que font nos amies de Grandmas House et Lambrini girl: un son punk beaucoup plus lo-fi et 90'.

Leur titre "Sorority", "prône la sororité ainsi que le droit à l’avortement. Une réelle nécessité de voir les choses avancer pour les droits des femmes partout dans le monde et d’en finir avec cette société patriarcale. Un combat permanent à mener tou.te.s ensemble et sans relâche.”