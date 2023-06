Disorder, l’émission de rock indé : Miles Kane en interview, Arlo Parks, Epona et bien d’autres !

Le chanteur compositeur et musicien d’origine anglaise, Miles Kane, était en pleine promo pour la sortie de son cinquième album solo intitulé "One Man Band" à paraître le 4 août prochain. Il en a profité pour venir taper le bout de gras avec la rédaction Jam… un passage vidéo et une interview écrite à retrouver quelques jours avant la sortie de l’album.

Il a fait partie des groupes de rock indé les plus mythiques dont les Last Shadow Puppets, duo qu’il forme depuis 2007 avec son meilleur pote Alex Turner charismatique leader des Arctic Monkeys, Miles Kane s’est lancé dans une carrière solo en 2010. En tout et pour tout il aura sorti 5 albums (avec celui à venir,) dont le dernier en date "Change the show " en 2022. L’occasion de revenir sur sa carrière et discuter, évidemment, de son dernier bébé !