Disorder, l’émission de rock indé : le retour de Blur, le shoegaze british de bdrmm, Sir Chloe et d’autres découvertes

Vous n’avez certainement pas pu passer à côté : Blur, Foo Fighters et les Queens of The Stone Age ont tous annoncé leur retour aux affaires.

Après avoir révélé leur reformation il y a quelques semaines, Blur brise la glace avec "The Narcissist" un premier single issu de leur nouvel album, le premier depuis 2015 ! "The Ballad of Darren" sortira le 21 juillet, jour de fête nationale ! Et c’est peu dire qu’on a hâte de découvrir ce que nous réserve la bande de Damon Albarn.

Au rayon des come-backs, on note également le retour de Queens of The Stone Age. Toujours aussi en forme, le groupe américain sortira son nouvel album le 16 juin et le premier single est déjà en écoute dans Disorder ce jeudi soir. On débutera également cette émission avec un petit hommage aux Foo Fighters qui, un an après le décès de Taylor Hawkins, sortiront leur 11e album ce vendredi 2 juin. A cette occasion, le groupe emmené par Dave Grohl a enfin levé le mystère en annonçant l’identité de leur nouveau batteur : c’est désormais Josh Freese (Sting, Nine Inch Nails, Queens of The Stone Age) qui accompagnera les Foo Fighters en tournée.

Ce soir dans Disorder, on se permet un petit coup d’oeil dans le rétroviseur pour célébrer ces groupes phares des 90’s qui restent plus que jamais d’actualité.