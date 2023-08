Disorder fait sa rentrée sur Jam !

La collab AB-Volta

L’Ancienne Belgique et le Volta ont toujours été intimement liées : quand on pense au nombre d’artistes en résidence au Volta qui se sont hissés jusqu’aux scènes de l’AB, on ne sait plus où donner de la tête. Leur fusion était à prévoir, et c’est bel et bien ce qui a été fait : les deux maisons bruxelloises joignent leurs forces et démarrent une nouvelle résidence intitulée ABVolta. Coup d’oeil sur l’importance du travail collectif et de l’unification des forces pour sauver la culture.