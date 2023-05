Pour la seconde partie de l’émission, Nico nous expose un melting-pot de titres riches en arrangements de cordes et de nous faire découvrir et parfois même redécouvrir; Juan Wauters, génie ménestrel venu d’Uruguay ; le retour d’Adam Green (ex Moldy Peaches) et la réédition de son album "Friends of mine" sur le label belge Capitane Records pour ses 20 ans de sortie ; une découverte celle de la chanteuse, musicienne et compositrice Kara Jackson dont l’album "Why does the earth give us people to love" devrait finir parmi les tops de fin d’année ; l’artiste folk américain Kevin Morby et la sortie ce 26 mai d’un nouvel EP "More Photographs (A Continuum)".