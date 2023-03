Disneyland est trop cher, et c’est le patron de Disney qui l’admet

Des propos qui devraient plaire aux fans des parcs Disney, habitués à débourser des petites fortunes pour une visite au pays magique de Mickey. Et ce n’est pas tout, car Iger a fait une autre promesse : celle de réduire les temps d’attente au sein du parc.

“Nous allons continuer à nous adapter. L’une des choses que nous devions faire était d’améliorer l’expérience des visiteurs en réduisant l’affluence", a-t-il déclaré. "Il est tentant de laisser entrer de plus en plus de monde, mais si le niveau de satisfaction des visiteurs diminue à cause de la foule, cela ne marche pas. Nous devons trouver un moyen de réduire l’affluence tout en maintenant notre rentabilité.”

D’ici là, une entrée à Disneyland Paris est toujours facturée une centaine d’euros par personne. C’est ça aussi, la magie de Disney.