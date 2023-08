Disney s’est doté d’une division complète dédiée à l’IA

Pas besoin de soldats clones quand on a une armée de droïdes à son service. C’est ce que Disney a certainement bien compris puisque Reuters nous apprend aujourd’hui que le géant du divertissement dispose désormais d’une task force entière dédiée à l’intelligence artificielle.

Des sources internes au studio affirment que des équipes tant internes qu’externes travaillent sur différentes applications de l’IA afin de l’implémenter dans tous les secteurs où Disney est présent. On pense d’abord évidemment aux effets visuels dans les productions cinéma et séries, ce qui est l’un des points les plus sensibles de la grève des acteurs, toujours en cours à Hollywood. Ils avaient visiblement raison de s’inquiéter puisque cette task force a été mise en place avant le début des grèves, et a déjà permis de produire avec l’IA le générique de la série Secret Invasion en juin dernier, non sans polémique.