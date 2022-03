Disney s'engage pour faire abroger une loi controversée sur les questions LGBT en Floride

Disney s'engage à abroger la loi surnommée "Don't Say Gay" ("ne parlez pas des gays"), après que cette législation controversée interdisant les enseignements sur l'orientation sexuelle dans les écoles publiques été votée en Floride.

Adoptée début mars par le Sénat de cet Etat, la loi empêche, jusqu'à la troisième primaire, les enseignants d'évoquer l'identité de genre et l'orientation sexuelle "d'une façon inappropriée pour l'âge ou le développement des élèves".

Ses détracteurs estiment que la loi pourrait porter préjudice aux jeunes et aux parents de la communauté LGBT+ et qu'elle s'inscrit dans l'offensive conservatrice menée depuis des mois par le Parti républicain, qui contrôle cet Etat du sud-est des Etats-Unis.

Le poids de Disney

Disney a un poids économique et une influence énormes en Floride, surtout dans la région d'Orlando où se trouvent les parcs d'attractions Disney World, parmi les plus visités au monde.

Le groupe a dès lors essuyé ces dernières semaines de nombreuses critiques, aussi bien publiques que de la part de ses propres employés, pour son absence de réaction à cette loi adoptée en Floride. Son patron, Bob Chapek, s'était, dans la foulée, adressé à des travailleurs pour s'excuser de ne pas les avoir soutenus. "Vous aviez besoin que je sois un allié plus solide dans ce combat pour l'égalité des droits et je vous ai fait défaut. J'en suis désolé", a-t-il déclaré.

Le projet de loi "n'aurait jamais dû être adopté", a souligné, en réaction, le groupe, déclarant travailler avec des organisations nationales et étatiques pour le faire abroger. "Nous sommes déterminés à défendre les droits et la sécurité des membres LGBTQ+ de la famille Disney, ainsi que de la communauté LGBTQ+ en Floride et dans tout le pays."