Disney présente son tout premier adolescent homosexuel dans "Avalonia, l’étrange voyage"

Après la princesse à lunettes d’Encanto, Disney continue à représenter la société avec son nouveau héros homosexuel, Ethan Clade, dans son film d’animation Avalonia, l’étrange voyage.

Selon le Synopsis, "Strange World (en VO) entraînera les spectateurs dans un fabuleux voyage au cœur d’une terre inexplorée et menaçante peuplée de créatures fantastiques en compagnie des Clade, une famille d’explorateurs légendaires dont les différends pourraient faire échouer leur dernière et de loin leur plus importante mission".

Pour l’instant, grâce à un extrait diffusé lors du festival d’Annecy, on sait qu’Ethan éprouve des sentiments pour l’un de ses camarades, Diazo. On y montre une scène de flirt entre les deux jeunes garçons. Ce personnage gay, joué par Jaboukie Young-White, casse les codes de la masculinité standard par son style queer. Il porte des vêtements colorés, des accessoires et des boucles d’oreilles. Ses expressions faciales et ses gestes sont plus fluides.

L’acteur américain Dennis Quaid, qui prête sa voix au grand-père de l’adolescent est ravi que le scénario ne fait aucune mention de sa sexualité. "Il ne fallait pas passer par le truc du coming out systématique. Je pense que nous avons dépassé cela", a-t-il confié dans Variety.

Le long-métrage ne réduit donc pas le personnage d’Ethan à sa sexualité. "Son homosexualité n’est qu’une part de lui. Il est aussi audacieux et extrêmement empathique", explique Don Hall, le réalisateur du film. De plus, Gabrielle Union, qui joue la voix de Meridian Clade, pilote intrépide de l’équipage et mère d’Ethan, accentue sur le fait "qu’il ne s’agit pas de normaliser quoi que ce soit" : "Vous n’avez pas à normaliser ce qui est normal. Vous devez y voir une famille aimante, incroyablement favorable à l’identité de son enfant et qui essaie, à sa manière, d’assurer sa sécurité et de le guider sur la route qu’il aura choisi de suivre."