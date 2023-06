Disney prépare une série animée de "La Petite Sirène" avec une Ariel noire

Après le carton du remake en live action de La Petite Sirène sur grand écran, Disney a annoncé ce mardi une nouvelle déclinaison de son dernier film avec Halle Bailey: Disney Junior Ariel, une série animée pour les tout-petits avec à nouveau une Ariel noire plutôt qu’une blanche.

Cette série musicale est actuellement en production et pour une sortie prévue l’an prochain sur Disney+ et sur la chaîne Disney Junior. Elle racontera les aventures sous-marines d’Ariel, princesse sirène de 8 ans, et de ses amis inspiré des Caraïbes d'Atlantica et au-delà. La série présentera les personnages préférés des fans, dont le roi Triton, Ursula, Sebastian et Flounder, et d'autres créatures marines comme les deux meilleurs amies d'Ariel, Lucia et Fernie.

C’est lors d’une conférence de presse au festival d’animation d’Annecy que la présidente de Disney Branded Television, Ayo Davis, afro-américaine, s’est exprimée sur le sujet : "Je suis très enthousiasmée par Ariel, je ne pensais pas qu’on aurait un personnage emblématique comme elle" dans un dessin animé pour tout-petits. Je suis aussi très enthousiasmée à l’idée d’avoir un personnage auquel ma fille peut s’identifier".

Ce qui veut dire que malgré la polémique suscitée par le film avec Halle Bailey en héroïne noire, Disney choisit d’enfoncer le clou et de continuer à développer des projets sur la voie de la diversité et de l’inclusion, permettant à des milliers de petites filles de se voir représenter à l'écran. Il faut dire que le succès au box-office les conforte dans leur idée: à ce jour, le remake en prises de vues réelles de La Petite Sirène a rapporté plus de 417 millions de dollars au box-office mondial, et la bande originale qui l'accompagne a grimpé au n°1 du classement des bandes sonores de Billboard.