Disney : premier trailer de "Wish", dessin animé au style inédit

Cette année, la Walt Disney Company fête son 100e anniversaire. Pour l’occasion, le studio sortira son prochain film d’animation, Wish : Asha et la bonne étoile fin novembre au cinéma. La bande-annonce, qui vient tout juste de sortir, annonce une grande nouveauté (et pas des moindres).

Ca fait longtemps que la 3D règne dans l'animation. Disney avait tenté un retour à l'animation traditionnelle en 2009 avec La Princesse et la Grenouille mais le succès fut insuffisant et il n'y eut plus d'autres films du studio suivant cette technique traditionnelle. Mais le temps du changement est venu : Wish sera le premier film à mélanger l’aquarelle à la 3D, comme l’explique Le Journal Du Geek. Disney l’avait déjà annoncé en dévoilant l’affiche il y a quelques mois mais ce premier trailer nous permet de voir vraiment à quoi ça va ressembler… Et ça promet du lourd.

On y suit l’histoire de Asha, une adolescente de 17 ans qui sent un mal s’installer dans le royaume de Rosas, où tous les souhaits peuvent être exaucés. Souhaitant sauver ses proches d’une éventuelle menace, elle fait un vœu aux étoiles. En réponse, une étoile venue du ciel, dénommée Star, va venir en aide à Asha pour exaucer son souhait. Ensemble, elles vont tenter de percer un des secrets les mieux gardés de Rosas : de quelle manière et quand le Roi Magnifico choisit-il si un vœu peut devenir réalité ou non ?

Chris Buck et Jennifer Lee, le duo derrière La Reine des Neiges, ont élaboré le scénario. Les anciens films les ont inspirés à exploiter en profondeur le thème des vœux. Que ce soit avec le génie dans Aladdin ou la chanson culte, "Quand on prie la bonne étoile", cette thématique est ultra-présente chez Disney. C’est pour cette raison (on suppose) que la bande-annonce qualifie le long-métrage d’une "histoire préparée depuis un siècle".

L’animatrice Fawn Veerasunthorn, connue pour Zootopie, Vaiana et Raya et le dernier dragon assistera Chris Buck à la réalisation. Pour le moment, on ne connaît que trois membres du casting en version originale : Ariana DeBose dans le rôle d’Asha, Alan Tudyk dans le rôle de Valentino (la chèvre) et Chris Pine dans le rôle du Roi Magnifico.