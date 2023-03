Disney part à la chasse aux pirates qui ont fait fuiter le scénario de Ant-Man 3

En début d’année, un utilisateur du subreddit “Marvel Studios Spoilers” a publié un document contenant les dialogues du film Ant-Man and the Wasp : Quantumania. Et logiquement, ça n’a pas plu à Disney.

Le studio cherche donc à identifier le propriétaire du compte MSSmods, qui a partagé le document sur le subreddit (qui a depuis fermé ses portes). Pour y arriver, MVL Film Finance, le département de l’entreprise en charge du financement des films Marvel, veut forcer la main de Reddit et de Google, qui a hébergé le document sur sa plateforme Google Docs.

Disney souhaite obtenir plusieurs informations, dont les noms des personnes suspectées, leurs numéros de téléphone et leurs adresses IP. À l’heure actuelle, on ne sait pas si Reddit partagera les informations en sa possession, mais le réseau social a rappelé via un porte-parole son engagement vis-à-vis de la protection de la vie privée des utilisateurs. “Nous avons mis en place des procédures rigoureuses pour évaluer les demandes légales et nous y opposer le cas échéant”, a déclaré la plateforme au site Engadget.