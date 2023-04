Disney dévoile le prochain "Indiana Jones" et "La Petite Sirène"

Outre ces deux blockbusters, le groupe a évoqué un nouveau film de science-fiction dans lequel les humains se battent contre une intelligence artificielle dans un futur postapocalyptique. Rebaptisé "The Creator", ce long-métrage qui doit sortir en septembre bénéficie d’un "timing très opportun" selon Disney, au moment où les capacités de logiciels comme ChatGPT et Midjourney génèrent un large débat public autour des intelligences artificielles.

Le groupe a également présenté "Elémentaire", un nouveau dessin animé Pixar, une nouvelle aventure du détective Hercule Poirot intitulée "A Haunting in Venice", et "Le Manoir Hanté", un film fantastique avec Owen Wilson en tête d’affiche.

Du côté de ses super-héros Marvel, le groupe doit sortir le troisième volet des "Gardiens de la Galaxie" en mai et "The Marvels" en novembre. Enfin, le même mois, "Wish" marquera le 100e anniversaire de Disney avec "une aventure musicale animée originale qui s’inspire des classiques". Le film met en scène Ariana DeBose dans le rôle d’une jeune femme qui vit dans un royaume magique "juste à côté de la péninsule ibérique", où "les souhaits se réalisent vraiment".