Discussions sur l’avenir de Cora : "La direction nous dit que soit on trouve du fric, soit on va vers un schéma de faillite"

Un point de vue partagé par les syndicats : "Oui, c’est clair, Cora est le prochain", nous confie Myriam Delmée. "Le discours depuis cet été et toutes les reventes de Cora dans les autres pays, a changé", explique la présidente du Setca. "On ne nous explique plus que l’on pourrait continuer à vivre avec Cora tel qu’il existe aujourd’hui. La direction nous dit platement que soit-on trouve du fric, soit on va vers un schéma de faillite."

Selon Myriam Delmée, la direction de Cora Belgique ferait tout pour rendre l’enseigne attractive : " Il faut habiller la mariée pour qu’elle soit sexy. Ils veulent un plan d’austérité pour pouvoir revendre après. Nous n’avons plus aucun doute que le groupe Louis Delhaize veut revendre ses activités de Cora Belgique."

Mais que demande l’enseigne à ses employés ? "De se serrer la ceinture", explique la syndicaliste, "de supprimer toute une série d’avantages négociés ces dernières années comme des compléments en cas de maladie, des congés d’ancienneté. On leur demande de se serrer la ceinture pour pouvoir récupérer de l’argent et diminuer le coût salarial pour que le déficit, les pertes récurrentes, soient moins importantes et pour que l’on puisse espérer retrouver un repreneur pour Cora."