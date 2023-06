Discriminations en discothèque : "On nous donne clairement la consigne de refuser les Arabes et les Noirs"

"Les mentalités changent petit à petit mais cela existe encore. Clairement, un Blanc rentre toujours plus facilement. Certains patrons le disent ouvertement. D’autres te le font comprendre".

On se fait traiter de traître

Etant lui-même d’origine maghrébine, cet agent de sécurité avoue que ce n’est pas simple à gérer. "On se fait traiter de traître. C’est difficile. On essaie de trouver des excuses comme les vêtements, etc. Ou parfois, on n’applique tout simplement pas les consignes du patron".

Une discrimination impossible à prouver ?

Du côté d’Unia, on confirme le caractère de plus en plus insidieux de la discrimination. "Il y a encore vingt ou trente ans, on voyait des annonces 'Pas de Noirs', 'Etrangers s’abstenir'. Aujourd’hui, il est communément admis par tout le monde que la discrimination raciale est moralement et légalement répréhensible. Mais le revers de la médaille, c’est que cette discrimination est de plus en plus insidieuse" détaille Patrick Charlier, directeur d’Unia.

"Cette volonté de discriminer est cachée grâce à des prétextes. Cela peut être le dresscode, la nécessité d’avoir une carte de membre. Cela pose donc le problème de la preuve. On ne va plus refuser quelqu’un explicitement pour sa couleur de peau".

Unia encourage néanmoins à continuer de signaler les discriminations, afin que le phénomène ne devienne pas invisible.