Discours sur l’état de l’Union : pas de frissons de plaisir, juste quelques aigreurs d’estomac

C’est le grand rendez-vous de la rentrée politique européenne. Mercredi matin, devant les eurodéputés réunis à Strasbourg, Ursula von der Leyen a prononcé son traditionnel discours de l’état de l’Union. Un moment important de la vie démocratique de l’Union européenne. Il permet de faire le point sur les travaux accomplis pendant l’année et les chantiers à venir. C’est aussi un moment propice aux grandes annonces, pas toujours suivies d’effets, on se souvient tous de la fin du changement d’heure annoncée en grande pompe en 2018 et toujours dans les tiroirs. Bref, chaque année on se demande ce qui va sortir du chapeau de la présidente de la Commission européenne.

Et cette année, la Commission avait placé la barre très très haut. Sur le site de la Commission, un décompte égrenait les heures, minutes et secondes avant le jour J. Une campagne de marketing sur les réseaux sociaux nous promettait des frissons de plaisir pour mercredi matin. Plusieurs jeunes influenceurs ont même été convoqués dans l’hémicycle pour assister au grand moment et le faire savoir au monde entier. On allait voir ce qu’on allait voir…

D’ailleurs pour y assister, plus besoin de se taper un aller-retour pause choucroute comprise à Strasbourg. Le discours était disponible en streaming et diffusé en direct sur les sites info de qualité, comme celui de la RTBF. Impossible de manquer le rendez-vous.