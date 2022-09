Discours sur l’état de l’Union européenne : les eurodéputés belges réclament la concrétisation des mesures d’urgence

Mais sa collègue Hilde Vautmans (Open Vld), adoptait un ton plus critique, considérant qu’Ursula von der Leyen n’avait pas entièrement répondu aux attentes. Certes, son discours a donné un visage humain de l’UE, tout en restant ferme sur les sanctions à l’égard de la Russie. Mais la députée insiste sur l’urgence à procéder à des achats conjoints d’énergie et à plafonner les prix du gaz de toute origine, ainsi que pour concrétiser le découplage gaz-électricité et la réorientation des surprofits énergétiques vers les ménages et entreprises vulnérables.

Le discours a, selon Vautmans, manqué d’une grande vision stratégique "maintenant que l’ordre géopolitique est complètement changé", ainsi que de propos sur le renforcement de la défense européenne. En matière de réforme de l’UE, également, le discours manquait d’engagements à ses yeux.