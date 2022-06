Discours du roi Philippe au Congo : des "profonds regrets" pour un "régime colonial" basé sur "l’exploitation" et "le racisme"

C’est dans ce contexte que le roi a abordé le sujet de la coopération. "L’avenir des générations futures, en Europe et en Afrique, dépend en grande partie de notre capacité, dès aujourd’hui, à coopérer en ce sens, avec lucidité et conviction", a déclaré le roi Philippe. Quant à la coopération entre la Belgique et le Congo, qui "a connu des hauts et des bas" et qui, "ces dernières années, avait même perdu de son dynamisme", "il était temps de la faire revivre", a souligné le roi, le Congo restant le partenaire le plus important de la Belgique en Afrique.

"Nous voulons souligner que la Belgique continuera de soutenir toutes les initiatives qui contribuent au bien-être de votre pays", a ajouté le roi. Il s’agit pour lui d’initiatives qui "offrent au peuple congolais un surcroît tellement nécessaire de bonne gouvernance, de prospérité, de santé, de sécurité et de justice", a-t-il poursuivi.

Pour le roi, l’engagement de la Belgique vis-à-vis de la RDC reste "celui d’un soutien ferme à la stabilisation et la démocratisation du pays ainsi qu’au respect des droits humains" a précisé le roi, rappelant les atouts dont dispose le Congo : sa biodiversité, ses forêts primaires importantes pour la captation de CO2, les ressources de son sol et son grand potentiel hydroélectrique.