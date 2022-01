Discours du Roi aux autorités : le Roi "interpellé" par les cas graves de discrimination, de racisme et de violence

Le roi Philippe a fait part lundi de sa préoccupation face aux "cas graves et flagrants de discrimination, de racisme et de violence dans notre société".

Le Roi s'exprimait, depuis la salle du Trône du Palais royal, devant quarante élèves de dernière année du secondaire, de Malines, Braine-l'Alleud et Eupen, réunis en présentiel, et les autorités du pays, en visioconférence. Il s'est dit interpellé "par des méfaits et des crimes d'une violence inacceptable, en particulier ceux perpétrés à l'égard de femmes et d'enfants. Nous avons entendu, dans nos stades et dans nos lieux de vie, des injures et des moqueries que nous ne pouvons pas admettre. Car elles détruisent de l'intérieur ceux qui en sont victimes. Celles-ci perdent toute estime de soi, toute autonomie. Ce n'est pas digne du monde que nous voulons construire ensemble", a souligné le souverain.

La solidarité et l'engagement restent vivants dans notre pays

Face à cela, le Roi a jugé réconfortant d'observer "combien la solidarité et l'engagement restent vivants dans notre pays. A chaque visite dans la vallée de l'Ourthe et de la Vesdre, les habitants sinistrés nous disent, à la Reine et moi, qu'ils sont immensément touchés par l'aide spontanée et généreuse venue de concitoyens des quatre coins du pays, en plus de l'assistance qu'ils ont reçue des autorités", a-t-il dit.

Plus largement, le roi Philippe a affirmé, à l'entame de son discours, que 2022 continuerait d'être marquée de la maîtrise de la crise sanitaire et de la reconstruction des communes sinistrées, mais pas seulement.

"Nous renouerons aussi avec le moyen et le long terme, sur ces sujets clés que sont l'emploi, le climat, l'énergie, l'innovation, ou encore le vieillissement de la population. Et, finalement, le renforcement de la cohésion sociale en s'attaquant à la précarité et aux inégalités. J'ai toute confiance que nos autorités prendront leurs responsabilités par rapport à ces domaines, qui déterminent notre avenir", a-t-il précisé, non sans évoquer par ailleurs, l'apprentissage tout au long de la vie, un accompagnement individualisé du chercheur d'emploi, la formation en alternance, un recrutement plus en phase avec la diversité dans la société.

"Poursuivre le chemin de l'innovation"

Le roi Philippe a également évoqué la visite officielle qu'il effectuera avec la Reine dans quelques jours au Sultanat d'Oman, aux Emirats Arabes Unis et à Dubaï. Objectifs: assurer la place de la Belgique sur la future carte énergétique du monde, notamment, autour de l'hydrogène; assister à la signature d'un accord bilatéral dans le domaine biomédical; et défendre la place du pays dans le monde, "fort de notre capacité à ancrer notre économie dans la grande aventure du développement mondial".

"En ce début d'année, et malgré les vicissitudes liées à la pandémie, j'ai l'intime conviction que notre pays préserve tous ses atouts pour poursuivre sur le chemin de l'innovation, "domaine dans lequel il a toujours excellé à travers l'implication croisée des autorités, des universités, investisseurs et capitaines d'industrie", a-t-il dit dans ce contexte.