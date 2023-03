Discours du Commonwealth : Charles III évoque les questions environnementales

Le roi Charles III a souligné lundi le rôle du Commonwealth face aux "questions les plus pressantes de notre époque" au premier rang desquelles le changement climatique, lors de son premier discours en tant que monarque à la tête de cette organisation.

"Que ce soit sur le changement climatique et la perte de biodiversité", "l’éducation, la santé ou la coopération économique, le Commonwealth peut jouer un rôle indispensable face aux questions les plus pressantes de notre époque", a déclaré Charles III lors de l’office religieux célébré à l’occasion du jour du Commonwealth à l’abbaye de Westminster. L’organisation, qui regroupe 56 pays, pour la plupart d’ex-colonies britanniques, est une association "non seulement de valeurs communes, mais d’objectif commun et d’action conjointe", a souligné Charles, 74 ans, devenu roi avec la mort de sa mère Elizabeth II le 8 septembre dernier.