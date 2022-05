Discours d'Elio Di Rupo sur l'Etat de la Wallonie : une région "en voie de redressement", malgré le covid et les inondations

"La crise sanitaire et les inondations auront donc coûté, chacune, plus de trois milliards d’euros à la Wallonie", rappelle Elio di Rupo. Aujourd’hui, d’autres dépenses "imprévues viennent grever le budget de la Région tels l’accueil et l’accompagnement des réfugiés ukrainiens", ajoute EIio di Rupo.

Malgré cela, le gouvernement entend respecter la trajectoire budgétaire fixée en début de législature. "Notre ambition est de maintenir la dette à un niveau supportable", précise Elio di Rupo. Avec un objectif de "diminution progressive et cumulative du solde brut de minimum 150 millions d’euros par an", le gouvernement entame actuellement "l’exercice difficile de l’ajustement budgétaire". "L’évolution des paramètres macroéconomiques nous est défavorable de plus de 140 millions d’euros", précise le ministre-président wallon.

En conclusion de son discours, Elio di Rupo répond à ceux qui critiquent l’action de son gouvernement. "La critique est aisée, mais l’art est difficile", dit-il. "Certains parlent de lenteur. Moi, je parle de résilience et de concrétisation", ajoute-t-il. Et d’inviter les députés "à redoubler d’ambitions pour la Wallonie" pour rendre "l’espoir aux femmes et aux hommes de Wallonie" et pour "tourner définitivement la page des difficultés". "La Wallonie est forte, la Wallonie est belle, la Wallonie s’en sortira", "par le haut", conclut le ministre-président wallon, sur un ton optimiste.