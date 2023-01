Discord mise sur un réseau social positif qui permet de faire des compliments.

La marche à suivre est simple : s'inscrire en renseignant son école, ajouter ses amis et répondre à des sondages à propos de ses camarades comme "Quel sourire vous fait le plus craquer ?" ou "Qui admires-tu secrètement ?". Des questions positives pour booster la confiance des utilisateurs concernés, qui reçoivent alors des "flammes".

Pour s'inscrire sur ce réseau social, les utilisateurs doivent avoir au moins 12 ans. Ils peuvent souscrire à des fonctionnalités payantes comme "God Mode", qui leur permet d'avoir des indices sur l'identité des personnes les ayant complimentés.

Discord a indiqué que les équipes de Gas rejoindront les effectifs de Discord tout en conservant leur autonomie dans un effort de toucher un public plus large."Nous nous efforçons toujours de créer un monde inclusif où personne ne se sent étranger et nous sommes ravis d'accueillir Gas dans la communauté Discord, ce qui constitue une nouvelle étape dans la réalisation de cette vision", ont-ils ajouté.