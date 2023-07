Disclosure : Une alchimie magnifique pour un album improvisé

L’histoire de ce nouvel album n’est pas commune puisqu’il sort pour la première fois entièrement sans sample, en sortie indépendante et sans promo avant la release un peu comme si c’était un cadeau pour célébrer les 10 ans de leur succès "Settle".

House, UK Garage, Jungle Drum & Bass, l’album brosse tout ce que la culture underground électronique anglaise peut nous apporter de mieux tout en restant accessible et diablement efficace avec un sound design proche de la perfection. Assez discrets en ce moment, les frères Lauwrence affirmaient en 2021 que les mixs qu’ils réalisaient en ce moment représentaient bien ce qu’ils étaient à ce moment précis. On a le sentiment qu’il en va de même pour cet album qui laisse parler leur créativité sans barrières.

S’il fallait dégager un point commun de ces différentes tracks, ce serait la good vibe. Dans un tout autre style, l’intention de l’album pourrait nous faire penser à celle du projet Kaytraminé sorti il y a quelques mois. Ces artistes veulent se faire plaisir, nous le transmettre et c’est sacrément bien foutu. On sent une sorte de retour à ce qui leur est essentiel.

Cet album s’écoute d’une traite, propose un mood dansant sans attendre de bangers mais une ambiance générale aussi excitante qu’entraînante. On démarre avec le titre "Looking For Love" qui donne le ton houssy du projet tout en tapant à 135 bpm, un rythme plus soutenu typique du UK garage pour aller chercher "Simply Won’t Do" qui nous plonge en club avec sa boucle entêtante.

On monte à un pic de 160 bpm pour le titre qui s’annonce comme phare, "Higher Than Ever Before". Il va chercher la jungle, un vocal planant à la Tame Impala et surtout une ligne de basses d’une belle profondeur pour un résultat qui fait varier l’album juste au moment où il le fallait. Un morceau que vous pouvez retrouver dans la playlist de JAM en radio sur le web et en DAB +.