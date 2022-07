Dis, Papa, pourquoi on mange des steaks de soja ?

En Europe, on fait pousser un peu de soja. Du très bon, bio, sans OGM, et sans pesticides. Mais comme nous avons signé des accords commerciaux avec les Etats-Unis, ceux-ci nous interdisent d’en produire plus. Nous sommes donc obligés d’en importer : c’est le principe de la mondialisation !

80% du soja produit au Brésil est destiné au marché européen.

La majorité du soja que nous trouvons chez nous n'est pas cultivé en Europe. C'est du soja OGM, bourré de pesticides, pourtant interdits, mais qu’on achète quand même. Principalement pour nourrir nos bêtes. C’est ce qu’on a trouvé de moins cher et de plus facile pour les engraisser et pouvoir manger du steak, du poulet, du cochon plusieurs fois par semaine.