Dis Papa, c'est quoi un SUV ?

En fait, leur moteur est plutôt bon pour la planète, car les SUV consomment en général moins, voire pas du tout, de carburant s’ils sont électriques, par exemple. Alors, un moteur plus écolo, c'est pas mal. Sauf si on le met sous le capot d’un énorme véhicule. En effet, par rapport à une voiture classique d'environ 1 000 kilos, le SUV dépasse parfois les 2 tonnes et demi.

Du coup son moteur est peut-être plus performant, mais il doit faire rouler un véhicule plus lourd. Il consomme donc plus de carburant ou plus d’électricité. Sans oublier qu’il faut aussi plus de matières premières et plus d’énergie pour fabriquer ces plus gros moteurs, ces plus grosses batteries et ces plus grosses carrosseries. Or, il ressort d’une étude du SPF Mobilité et de l’Agence pour la sécurité routière, que 9 fois sur 10, dans ces gros SUV, il n’y a qu’une seule personne. Deux tonnes et demi à déplacer pour transporter une toute petite personne ! Par ailleurs, selon l’Agence internationale de l’énergie, le SUV serait le deuxième responsable de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre sur toute la planète. Ils seraient ainsi pires pour le climat que l’industrie lourde, les camions, les avions ou la marine marchande.