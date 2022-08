Dis, Papa, c'est quoi le RAVeL ?

En réalité, le RAVeL, c’est l’ancien tracé du vicinal : un réseau de 5 000 km de voie ferrée où passaient des trams. Ceux-ci reliaient la quasi totalité des villages du pays, même les plus reculés. La Belgique en était fière, puisque qu’elle pouvait se vanter d’avoir le réseau ferroviaire le plus dense du monde, donc être à la pointe du transport en commun. En 1935, nous avions 5 000 km de lignes de tram, plus 5 000 km de lignes de train. En mettant tous ces rails bout à bout, on aurait atteint le Japon. Les gens n’avaient pas besoin de voiture, ni de camion. Ils n'avaient pas de problème de mobilité.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont récupéré le fer des rails pour fabriquer des canons. Puis les Américains ont amené la modernité: un monde où la voiture est synonyme de réussite et de liberté. Le rail a ainsi été abandonné au profit de la route. Et très vite, la nouvelle fierté de la Belgique était d’avoir le réseau d’autoroutes le plus dense !