"Dirty Dancing", la suite 35 ans après?

Non, vous ne rêvez pas, il y aura bel et bien une suite au film culte " Dirty Dancing " !

" Dirty Dancing " est un film tellement culte qu’il a déjà eu droit à une série et à une suite. Mais celles-ci n’ont malheureusement pas fonctionné ou, du moins, elles n’ont pas attisé la curiosité des fans et des mordus du film. L’information a été révélée à Las Vegas, lors du CineCon, la plus grande et la plus importante réunion pour l’industrie mondiale du cinéma. Au cours de cet évènement, les studios Lionsgate ont révélé qu’il y aurait bien une suite de Dirty Dancing. Malheureusement, Patrick Swayze ne pourra pas faire partie du casting, on lui a en effet diagnostiqué un cancer en 2009. Quant à Jennifer Grey, elle sera de la partie, bien évidemment, on ne va pas laisser bébé dans un coin. Voilà tout ce que l’on sait pour l’instant.

L’actrice va-t-elle reprendre son rôle ou fera-t-elle une brève apparition? A quelle époque se déroulera le film ? Cinq ans, dix ans, voire trente-cinq ans plus tard ou encore à l’époque actuelle ? Qui vivra verra ! On devrait en apprendre davantage assez rapidement.