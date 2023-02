Dirty Dancing 2 : Jennifer Grey tient à ce que le film soit un parfait hommage à Patrick Swayze

Plus de 30 ans après sa sortie, Dirty Dancing aura bel et bien une suite comme il a été confirmé au CineCon l’année dernière. Jennifer Grey, qui reprend son rôle de Bébé, tient à ce que le second volet soit un hommage à Patrick Swayze dont la veuve affirme qu’il n’aurait certainement pas accepté de rejouer Johnny.

Lors du CineCon en 2022, la suite de Dirty Dancing a été confirmée. Dans ce deuxième volet, Jennifer Grey reprendra son rôle. Elle, qui ne supportait pas Patrick Swayze avec qui elle a formé un des duos les plus cultes du cinéma, a toutefois affirmé vouloir que tout soit parfait pour rendre hommage à l’acteur décédé en 2009 d’un cancer du pancréas.

Eh oui, l’alchimie du couple Bébé-Johnny n’était que sur l’écran. En 2020, Jennifer Grey a admis qu’elle le trouvait carrément "pénible". "ll y avait une dynamique très complexe entre Patrick et moi pendant le film. Patrick avait un petit côté mâle dominant, comme vous pouvez l’imaginer. […] Quand on m’a dit qu’il était pressenti pour le rôle, je me suis dit : 'Oh non pas lui, je viens de finir un film avec lui, non'. J’en étais là, mais dès qu’on a commencé à danser ensemble, c’était… wow ! ", a déclaré l’actrice selon PureCharts.

Malgré les tensions entre Patrick et elle, Jennifer désire de faire de ce film, dont la date de sortie est retardée à cause de la pandémie de Covid, "quelque chose de bien". "Nous ne préférons pas avancer de date pour le moment parce que, vraiment, ma véritable mission avec ce film, c’est d’en faire quelque chose de bien, vraiment bien, en honneur à Patrick Swayze, en honneur à la relation particulière des fans avec ce film.", a expliqué l’actrice sur le plateau de Good Morning America. Elle a également précisé qu’elle tenait carrément à ce que le long-métrage scénarisé par Mikki Daughtry et Tobias Iaconis ("A deux mètres de toi") et réalisé par Jonathan Levine ("Warm Bodies", "Séduis-moi si tu peux !"), soit parfait. "Si nous devons refaire ce film, il faut que ce soit bien. Je refuserai de faire le film s’il n’est pas parfait. Je fais tout ce que je peux pour qu’il le soit."

Si Jennifer Grey tient à rendre hommage à Patrick Swayze, la veuve de ce dernier, Lisa Niemi, a déclaré à Entertainment Tonight en août 2022 qu’il n’aurait certainement pas accepté de reprendre son rôle s’il était encore vivant. "Il ne l’aurait pas fait. L’histoire où ils se sont arrêtés était absolument parfaite. Il y a eu plusieurs versions de ce film, mais Patrick avait une exigence élevée et il ne l’aurait pas fait juste pour l’argent."