Dirk Frimout partage sa passion lors du festival "I Love Science" à Bruxelles

Dirk Frimout était présent ce vendredi 14 octobre à Bruxelles dans l’enceinte de Tour & Taxi pour le premier jour du festival annuel "I Love Science". À l’instar du rendez-vous qui se tiendra jusqu’à dimanche, l’astronaute belge a tenté d’éveiller l’intérêt des jeunes et moins jeunes à la science.

Ce vendredi, les écoliers bruxellois se sont déplacés en masse pour s’immerger dans l’univers de la science grâce aux différentes animations, aux ateliers ou encore aux laboratoires. Dirk Frimout, premier belge à s’être rendu dans l’espace, a assisté avec plaisir à cette journée inaugurale. Il a trouvé "fantastique" qu’autant de jeunes s’intéressent à la science.

"Si vous pouvez inculquer aux jeunes la passion pour les sciences et les voyages dans l’espace, ils prendront peut-être cette direction dans leurs études plus tard", remarque l’astronaute de 81 ans. "Et c’est ce que nous voulons. C’est d’ailleurs nécessaire, car notre société devient de plus en plus technique et digitale. Ils ne doivent pas nécessairement tous devenir des ingénieurs, mais nous aurons besoin de beaucoup de personnes qui sachent maîtriser la technologie", ajoute-t-il.