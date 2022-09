Diriez-vous, comme la Dh, que c’est un Codeco pour rien ?

Le débat s’achève avec Caroline à Solre-sur-Sambre : "C’était un Codeco pour rien. Le gouvernement se moque des citoyens. Cela fait plus d’un an qu’on est assis sur une bombe énergétique. Et hier, c’était comme si les ministres revenaient d’une autre planète pour se projeter dans le futur. C’est maintenant qu’il faut agir, pas plus tard. il fallait prendre des mesures anticipatives. C’est la catastrophe."

