Direction Vancouver, en compagnie du groupe Shoebox Letters qui vient de sortir un nouvel album

Nous sommes à Vancouver, mais pas au Canada ! Vancouver, état de Washington, nommée en l’honneur du navigateur George Vancouver, elle se situe à 500 kilomètres de son homonyme. C’est là, juste en face de Portland, que nous retrouvons Dennis Winslow, songwriter, qui fit partie, dans les années nonante du staff d’une major, à savoir Warner.

Accompagné de David Stricker, le musicien qui a travaillé avec The Decemberists et Pink Martini, les deux hommes ont lancé en 2009 le groupe a été rejoint par Greg Paul (multi-instrumentiste et compositeur) et la musicienne Jennifer Smieja. Voilà pour le line up !