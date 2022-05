Direction San Francisco au début des années 70, d'anciens musiciens du groupe Santana créent Journey

Mais dans les seventies, la concurrence est très rude. Outre les ténors du genre venant de la scène jazz comme Weather Report, Chick Corea ou encore Al Di Meola, des groupes 'plus rock' sont déjà de sacrés faiseurs de hits : Soft Machine en Angleterre, et bien sûr Blood, Sweat and Tears et Chicago aux States. Journey devra revoir sa copie. Changement de style et de personnel, départ de Gregg Rolie et arrivée de Steve Perry, notamment. Journey devient le groupe pop rock que l’on connaît : ses pochettes extravagantes et ses gros succès comme ''Don’t Stop Believin’'.

En 1977, l’album ''Next'' déroge à la règle. Du moins dans sa partie graphique, point de pochette inspirée par l’univers de la science-fiction, mais bien une vraie photo de couverture. Le groupe amorce la transition prog/rock/pop rock et délivre un bel album, huit titres, mélangeant les genres et les styles avec même une petite touche de métal.