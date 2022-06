Direction Reno, Neveda, où nous attend John Calvin Abney dont l’album "Tourist" sort le 5 août prochain

Ce voyage qui le conduit de l’ouest vers la Californie puis vers Austin, est le point de départ de ce nouvel album baptisé ''Tourist''. Inspiré par ses lectures, de Steinbeck à Hemingway, mais aussi par la musique de War On Drugs ou d’Elton John, ainsi que par les sonorités west coast, John Calvin Abney va composer les neuf titres de l’album ''Tourist'' pour en faire un vrai road trip musical cette fois, des images de chambres d’hôtels, de routes qui n’en finissent pas, de chansons entendues à la radio. L’album s’écoute une fois, puis deux, et on découvre chaque fois de nouvelles choses. Profitons de cette avant-première, car l’album n’arrivera chez nous que début août, sur Black Mesa/Sonic Rendez-Vous. ''Call Me Achilles'' me fait penser un peu à certains titres de Gerry Rafferty ou de Kathy Mattea. Un morceau accrocheur qui ne nous quitte plus de toute la journée.