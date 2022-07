Direction Pecq pour cette quatrième étape du Beau Vélo de RAVeL !

Situé au carrefour entre la France, le Hainaut et la Flandre, Pecq est une région d'un peu plus de 6000 habitants où il fait bon vivre.

Délimitée au nord par l'Escaut, les anciennes parties non-navigables du fleuve, aussi appelées bras morts, procurent des lieux de pêche et de promenade où on retrouve une flore exceptionnelle propre aux zones humides. Et ces lieux font également le bonheur des amateurs de photos nature !

La région contente aussi les fans d'architecture et d'histoire car on peut y retrouver la petite église de Saint-Éleuthère, qui est la plus vieille église romane d'Europe.

Pendant la balade, notre joyeuse bande est passée par l'important canal de l'Espierres qui, pendant plus de 100 ans, a contribué à l'essor économique de cette belle région.