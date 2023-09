Direction Paris, sur les traces de Serge Gainsbourg

Voici un endroit qui ouvre ses portes le 20 septembre 2023, le 5 bis de la Rue de Verneuil à Paris pour découvrir la vie et l’œuvre du plus rock’n’roll des chanteurs français dans l’attitude : Gainsbourg ou Gainsbarre, un rebelle inclassable qui a popularisé le reggae en France, qui a travaillé avec les musiciens de Bowie et qui a mélangé les genres avec un bonheur certain.

Le 5bis rue de Verneuil, c’est l’adresse de son hôtel particulier qui ouvre ses portes au public. Gardé intacte par sa fille Charlotte depuis la disparition de Serge, il y a 32 ans. Avec des casques géolocalisés, on se déplace pendant 30 minutes sur les deux étages de la maison, guidé par la voix de Charlotte Gainsbourg qui partage les souvenirs et les anecdotes liés à son père et à la maison de son enfance.