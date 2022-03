Direction Newmarket avec le groupe Say Zuzu, sortie de l’album ''Here Again ; A Restrospective (1994-2002)'' pour le 29 avril

Bienvenue de la New Hampshire, petits villages pittoresques, forêts majestueuses, des montagnes réputées pour les sports d’hiver, et un cadre de vie assez idéal font de ce petit état un véritable paradis. C’est dans la petite ville de Newmarket, qu’est né le groupe Say Zuzu au début des années 90.

Cliff Murphy avec les frères Jon et James Nolan découvrent l’album ''Zuma'' de Neil Young et les sonorités du groupe phare de la country alternative de l’époque ''Uncle Tupelo''. C’est le bon moment pour lancer un groupe, qui s’appellera Say Zuzu. Un nom de groupe assez étrange qui fait référence à des confiseries au gingembre d’une firme du New Jersey, Nabisco, célèbre dans le monde entier pour ses biscuits Oreo. Say Zuzu sort son premier album en 1992, il propose une fusion entre rock, country et folk. Un album audacieux, publié à compte d’auteur. Le groupe va traverser les années 90 et le début du nouveau millénaire en publiant neuf albums, puis c’est l’arrêt du groupe en 2004.